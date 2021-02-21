İzmir’deki kadın cinayetinin zanlısı tutuklandı

İzmir’in Menderes ilçesinde, yeni tanıştığı kadını öldürüp, cesedini battaniyeye sararak ormana attığı suçlamasıyla mahkemeye çıkan cinayet zanlısı tutuklandı.

Olay, 19 Şubat akşamı saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Yarentepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ağaçların arasında, otlarla gizlenmiş, battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Ayşe Nazlı Kınacı’ya (20) ait olduğu ve Kınacı’nın yakınlarının 15 Şubat tarihinde Alsancak Polis Merkezi’ne kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, battaniyeye sarılı cesedin bulunduğu yerde çalışma yaparken, Kınacı’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, Ayşe Nazlı Kınacı’nın bölgeden bir otomobile binerek gittiğini tespit etti. Aracın plakasından yola çıkan ekipler, aracın T.Ö.İ isimli bir kişiye ait olduğunu belirlerken, şüpheli, Seferihisar ilçesinde jandarma tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen T.Ö.İ.’nin çelişkili ifadeler verdiği, daha sonra da cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.T.Ö.İ.’nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile parkta tanıştığını, daha sonra araçla Ürkmez Baraj mevkiine gittiklerini, burada birlikte vakit geçirdiklerini, daha sonra Ayşe Nazlı Kınacı ile kavga ettiklerini ve sinirlenmesi üzerine Kınacı’yı elleri ile boğduğunu söylediği öğrenildi.

Cinayet zanlısı T.Ö.İ., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.