İzmir’deki FETÖ operasyonunda, eyalet kasası suçunu itiraf etti

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel ve eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Örgütün sözde eyalet kasası olarak gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf edip örgüte maddi yardım paralarının kendisinde toplandığını söylerken, diğer şüphelilerin suçlamaları reddettikleri öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli çalışmaları kapsamında, FETÖ’nün güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve gaybubet evlerine yönelik 22 Şubat saat 06.00 sıralarında çalışma yürütüldü. Güncel yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik olarak; FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine faal olarak devam ettikleri, halka açık yerlerde ve örgüt mensubu olmayan şahıslar adına kayıtlı konutlarda buluşarak örgütsel toplantılar gerçekleştirdikleri, esnaf ve mütevelli üyelerinden örgüte maddi yardım adında topladıkları paraları yine örgütün öğrenci evlerinde kullandıkları, yeni örgüt mensubu temin etmek için çocuklu ve yardıma muhtaç aileleri tespit ederek ilgilendikleri, tüm bunları belli bir düzen içerisinde sistematik olarak örgütün yapısına uygun biçimde yaptıkları tespit edilen, güncel yapılanma kapsamında 10, eğitim yapılanması kapsamında olmak üzere toplam 21 şüpheliye yönelik 4 il ve 27 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan ’Gaybubet Evi’ olarak adlandırdıkları hücre evlerinde saklanan 30 şüpheliye yönelik de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve adreslerde aramalar yapıldı.

Eyalet kasası itiraf etti

Öte yandan terör örgütünün güncel yapılanması ve eğitim yapılanması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 20’si suçlamaları reddederek, ticari faaliyet yürüttüklerinden dolayı toplandıklarını öne sürdü. Örgütün sözde eyalet kasası olarak gözaltına alınan B.Ç.’nin ise, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek, örgüt adına maddi yardımın kendisinde toplandığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaybubet Evleri operasyonunda 8 tutuklama

Öte yandan FETÖ’nün gaybubet evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 16’sının geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Şüphelilerden 1’nin emniyetten serbest bırakıldığı öğrenilirken, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8’i tutuklandı; 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.