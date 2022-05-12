İzmir’deki feci kazada traktör sürücüsü can verdi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ödemiş ilçesine bağlı Tekke Mahallesi Yukarı Çayır mevkiinde meydana geldi. Mustafa Ekiz (60) idaresindeki 35 ZEF 72 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yan yatan traktörün altında kalan Mustafa Ekiz, feci kazada can verdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.