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İzmir’deki enkazdan bir kişi daha kurtarıldı

İZMİR'DE MEYDANA GELEN DEPREMDE BAYRAKLI İLÇESİ MANSUROĞLU MAHALLESİNDE YIKILAN 7 KATLI BİNADAN 5. KİŞİ YARALI OLARAK ÇIKARILDI.

Asayiş 30.10.2020, 17:58
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İzmir’deki enkazdan bir kişi daha kurtarıldı

İzmir’de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesinde yıkılan 7 katlı binadan 5. kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Seferihisar olan 6.7 büyüklüğündeki depremde İzmir’in Bayraklı ilçesinde yıkılan 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken binadan bir erkek vatandaş yaralı olarak kurtarıldı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği apartmanda çalışmalar devam ediyor.

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