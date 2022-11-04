İzmir’deki depremin ardından Vali Köşger’den açıklama

Merkez üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger açıklama yaptı. Vali Köşger açıklamasında, bir caminin minaresindeki hasarın dışında kentte önemli bir hasar olmadığını vurguladı.

İzmirliler, merkez üssü Buca ilçesi olan ve yerin 14,47 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sebebiyle uykularından uyandı ve sokaklara döküldü. İzmir valisi Yavuz Selim Köşger depremle ilgili bir açıklama yaptı.

Vali Köşger açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Kıymetli İzmirliler. Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun."