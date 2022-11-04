İzmir’deki depremde balkondan atlayan 18 yaşındaki genç vefat etti

İzmir’de 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında 4 katlı binanın 1’nci katındaki evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Merkez üssü İzmir’in Buca ilçesi olan saat 03.29’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem esnasında Buca’da ki 4 katlı binanın 1’nci katındaki evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Efe Altay Saral, tedavi için kaldırıldığı SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saral’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Konak ilçesinde bir caminin minaresinin yıkıldığı, 20 kadar binanın da hasar gördüğü depremde panik nedeniyle hastaneye başvuran 64 kişiden 7’sinin tedavi altına alındığı öğrenilmişti.