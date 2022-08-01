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Ankara’da Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.
İzmir’de ziraat arazisindeki yangına müdahale ediliyor
İzmir’in Dikili ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 01.08.2022, 23:06
İzmir’in Dikili ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı Mahallesi Çandarlı Dikili Yolu civarında bulunan ziraat arazisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığı öğrenilen yangına hava araçlarının ayrılmasının ardından yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.