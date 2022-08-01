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İzmir’de ziraat arazisindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir’in Dikili ilçesinde çıkan ziraat arazisindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Asayiş 01.08.2022, 18:34
İzmir’in Dikili ilçesinde çıkan ziraat arazisindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı Mahallesi Çandarlı Dikili Yolu civarında bulunan ziraat arazisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazoz sevk edildi. Yerleşim yerlerine tehlike oluşturmadığı öğrenilen yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalelerinin sürdüğü öğrenildi.
(Mİ-