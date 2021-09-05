banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aç karnına su içerseniz ne olur?
Aç karnına su içerseniz ne olur?
Kim Milyoner Olmak İster'in en garip yarışmacısı!
Kim Milyoner Olmak İster'in en garip yarışmacısı!
12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı
12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı
Bozkurt'ta selin geliş anı cep telefonuna yansıdı
Bozkurt'ta selin geliş anı cep telefonuna yansıdı

İzmir’de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Urla ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Asayiş 05.09.2021, 19:19
İzmir’de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Urla ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın saat 18.00 sıralarında Yenice Mahallesi mevkiinde zeytin ağaçlarının olduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına durumun bildirilmesi üzerine ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, bir helikopter, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale etti.

Hızlı ve etkin müdahale sonucu alevler, yerleşim yerlerine ve ormana ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0