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İzmir’de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Dikili ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Asayiş 02.08.2022, 01:54
İzmir’de ziraat arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Dikili ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı Mahallesi Çandarlı Dikili Yolu civarında bulunan ziraat arazisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Ekiplerin, hem karadan hem havadan müdahalesi ile yangın, 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

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