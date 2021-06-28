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İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 28 şüpheli tutuklandı

İzmir’de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 28 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 28.06.2021, 22:43
İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 28 şüpheli tutuklandı

İzmir’de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 28 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 21-27 Haziran tarihleri arasında ekipler tarafından yapılan uygulama ve operasyonlarda 7 gram esrar-skunk, 50 gram eroin, 7 kök kenevir, 1 gram sentetik kannabinoid, 75 gram metamfetamin, 35 adet ecstasy, 77 bin 739 adet sentetik ecza maddesi, 1 tüfek ve 18 fişek ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 62 şüpheliye işlem yapıldı. Şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 28 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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