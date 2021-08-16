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İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 26 tutuklama

İzmir’de, polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 91 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 16.08.2021, 22:07
İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 26 tutuklama

İzmir’de, polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 91 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine fırsat vermiyor. Bu kapsamda, 2-15 Ağustos tarihleri arasında çeşitli operasyonlara imza atıldı. Baskınlarda bin 810 gram esrar-skank, 5 gram kokain, 135 gram sentetik kannabinoid, 12 kök Hint keneviri, bin 17 gram metamfetamin, 10 bin 776 ecstasy, 6 bin 415 sentetik ecza maddesi, 13 bin 170 lira para, 3 tabanca, 5 tüfek, 2 şarjör, 146 fişek ele geçirildi, 91 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 29’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 26 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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