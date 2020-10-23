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İzmir’de zehir tacirlerine ardı ardına baskınlar: 13 kişi tutuklandı
OPERASYONLARDA; 1 KİLO 127 GRAM ESRAR MADDESİ, 443 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ, 126 ADET UYUŞTURUCU HAP VE 1 ADET RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 23.10.2020, 14:05
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İzmir’de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 60 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kilo 127 gram esrar maddesi, 443 gram metamfetamin maddesi, 126 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 60 kişi yakalanırken, bu şüphelilerde 13’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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