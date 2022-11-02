İzmir’de zehir evine polis baskını

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı’daki bir ikamette uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığını tespit etti. Ekipler, zehir evine vakit kaybetmeden baskın yaptı. Operasyon neticesinde; 10 bin 90 adet extacy hap, 768 gram kokain, 650 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 4 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. Baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de, S.M. ve İ.Y. isimli kişilerin uyuşturucu ticareti yaptıklarına yönelik bilgi aldı. Şüpheliler yakın takibe alınırken, operasyon için uygun zaman beklendi. Harekete geçen ekipler, şahısları kıskıvrak yakalarken, satışa hazır şekilde ayrı ayrı paketlenmiş 12 parça halinde toplamda 75 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi ile 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.