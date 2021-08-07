İzmir’de yük treni raydan çıktı, İZBAN seferleri aksadı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde Turan İstasyonu yakınında bir yük treninin 4 vagonu raydan çıktı. Yaşanılan olay nedeniyle İZBAN’da Halkapınar-Çiğli durakları arasında seferler durdurulurken, yük treni 6 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

Bayraklı ilçesinde bulunan turan istasyonu yakınında Manisa’dan İzmir istikametine giden yük treninin 4 vagonu, saat 06.00 sıralarında raydan çıktı. Trenin raydan çıkması, aynı hattı kullanan ve İzmir’de şehir için ulaşımda en fazla kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan İZBAN’ı (İzmir Banliyö Sistemi) da etkiledi. İZBAN’da Halkapınar-Çiğli durakları arasında seferler durduruldu.

6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Trenin raydan çıkması üzerine bölgeye gelen TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) ekipleri, treni kurtarmak için çalışma başlattı. Getirilen vinçler yardımıyla yük treni, yaklaşık 6 saatlik çalışma neticesinde raylara yeniden oturtuldu. Yük treni, bölgeye gelen başkan bir tren yardımıyla bölgeden çekildi. Olay nedeniyle durdurulan İZBAN seferlerinin kısa süre içinde yeniden başlatılması bekleniyor.