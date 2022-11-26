İzmir’de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde sahte alkol üretimi yapılan bir iş yerinin deposuna düzenlenen operasyonda, 400 litre sahte alkol ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir iş yerinin deposunda sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda iş yerine operasyon gerçekleştiren ekipler, variller içerisinde 400 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili A.A. adlı şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.