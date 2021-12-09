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İzmir’de yıkılan istinat duvarının bilançosu havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 8 bloktan oluşan sitenin istinat duvarı binalardan birisinin üzerine büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan istinat duvarının meydana getirdiği hasar gün aydınlanınca havadan görüntülendi.

Asayiş 09.12.2021, 10:10
İzmir’de yıkılan istinat duvarının bilançosu havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 8 bloktan oluşan sitenin istinat duvarı binalardan birisinin üzerine büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan istinat duvarının meydana getirdiği hasar gün aydınlanınca havadan görüntülendi.

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında İkinci İnönü Mahallesi Özkarakaya Caddesi’nde meydana geldi. 8 bloktan oluşan Narkent Sitesi’nin istinat duvarı büyük bir gürültüyle 11 kattan oluşan binalardan birisinin üzerine yıkıldı. Bina sakinleri panikle evlerinden dışarıya çıkarken, durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda 11 katlı binada bulunan toplamda 88 dairenin olduğu 2 bloğun tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildi.

Hasar havadan görüntülendi

Öte yandan yıkılan istinat duvarının binaya verdiği hasar gün aydınlanınca drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde istinat duvarının çökmesi sonucu zeminde meydana gelen kayma, duvarın binanın üzerinde yer alması ve ekipler tarafından boşaltılan binalar yer aldı.

Korkuyla dışarı çıktılar

Olay anında tahliye edilen binada bulunan Süleyman Yılmaz adlı bina sakini, istinat duvarının çökmesi sonrasında korkuyla dışarı çıktıklarını söyledi. Yılmaz, "Olay olduğunda hemen kendimizi dışarı attık. Komşumuz uyardı bizi, istinat duvarının yıkıldığını söyledi. Apartman sakinleri olarak hepimiz dışarı çıktık bir anda. Çok şükür kimsede bir şey yok. Tahliye gerçekleştikten sonra durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdik. Dışarıdaydık gece boyunca, burada kaldık. Sabaha kadar dışarıda kaldık" dedi.

Tehlike, daha önce belediyeye bildirilmiş

İstinat duvarının zayıf olup tehlike saçtığını aylar önce belediye ekiplerine bildirdiklerini söyleyen bina sakinlerinden Döndü Demir, belediye ekiplerinin fotoğraf çekip gittiklerini ve sonrasında herhangi bir önlem alınmadığını dile getirerek tepki gösterdi. Demir, "Daha önce de tehlike olduğunu bildirmiştik ancak, belediye ekipleri yaklaşık 6 ay önce gelip baktılar; fotoğraf çekip gittiler. Bize istinat duvarındaki tehlikeyi site sahiplerinin gidereceğini söylediler. Narlıdere Belediyesi’ne bildirildi bu durum aylar önce ama gelip bakan olmadı. Ben de bu binada oturuyorum. Olay esnasında ben işteydim, eşim evdeydi. Eşim bana asansörün koptuğunu zannettiğini söyledi. O kadar büyük gürültü gelmiş. Komşum alışverişten gelip içeri girdiğinde istinat duvarı çökmüş. Ya daha geç girse ne olacaktı. Önlem alınması, tehlikenin giderilmesi için bir canın mı yanması gerekiyor? Bunun vebalini kim ödeyecekti? Ben çözüm üretilmesini istiyorum" açıklamasında bulundu.

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