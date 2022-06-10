İzmir’de yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda yangın

İzmir’in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Yerleşim yerlerine de yakın olan bölgedeki alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın ilçeye bağlı Güvendik Mahallesi mevkiinde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın olan ağaçlık alan yangınına 2 uçakla havadan müdahale ederken 10 arazöz de karadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.