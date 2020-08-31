İzmir’de yasak dinlemeyen magandalar 5 yaşındaki Neriman’ı silahla yaraladı
İZMİR’İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ ÇERÇEVESİNDE İLAN EDİLEN YASAĞI DİNLEMEYEREK KONVOY YAPAN VE HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞAHISLAR, 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YARALADI. OLAYLA İLGİLİ 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde korona virüs önlemleri çerçevesinde ilan edilen yasağı dinlemeyerek konvoy yapan ve havaya ateş açan şahıslar, 5 yaşındaki çocuğu yaraladı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 15.00 sıralarında Çayırlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sünnet düğünü sonrası yasağa rağmen çok sayıda araçtan oluşan konvoy yapıldı. Konvoyda bulunan bazı araçlardan da havaya ateş açıldı. Bu sırada evinin balkonunda oturan Neriman Bulut’un (5) yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etti. Yaralanan minik kız ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Neriman Bulut, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri, konvoyda bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ve kartuşlara da el konuldu.
Düğün sahibine ceza
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadığı değerlendirilen düğün sahibi Mehmet G. hakkında da işlem yapan ekiplerin yasağa rağmen konvoy yapılması, sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmaktan şahsa toplam 28 bin 620 TL idari para cezası kestiği öğrenildi.
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