İzmir’de yasa dışı bahis çetesine operasyon

İzmir’de yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ve banka dekontu ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi” hakkındaki kanuna muhalefet suçlarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şebekeyi tespit etti. İzmir merkez ilçelerinden 16 ve Torbalı ilçesinden de 1 şüphelinin yakalanması için düğmeye basan ekipler, sabah 06.30 sıralarında adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal, banka dekontu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 24 adet fişek ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.