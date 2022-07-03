İzmir’de yangın

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde orman dışı ziraat alanında yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kemalpaşa ilçesi Çambel mevkiinde orman dışı ziraat alanında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter, yedi arazöz, iki su tankeri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.