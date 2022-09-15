İzmir’de yangın

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde köy mezarlığı yakınında yangın çıktı. Bölgeye 10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

Kemalpaşa ilçesi Vişneli köyü mezarlık bölgesi civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 112’den gelen ihbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.