İzmir’de yakıt yüklü tanker alev aldı

İzmir’in Menemen ilçesinde akaryakıt yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tanker, yüklü olduğu akaryakıtla birlikte tamamen yandı.

Olay saat 14.45 sıralarında İzmir Çevre Yolu Menemen Ulukent kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki 35 KKM 64 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Menemen’den İzmir istikametine seyir halindeyken bir anda alev aldı. Bu esnada yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Araçtan çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerine gelen otoyol polisi ise çevre güvenliğini alarak araç geçişlerini bir süre durdurdu.

Çıkan yangın sebebiyle trafik bir süre aksarken, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yol akışı yeniden normale döndü. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.