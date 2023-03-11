İzmir’de yağmur hayatı felç etti, araçlar suya gömüldü

İzmir’in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yarım saat etkili olan sağanak yağmur sebebiyle caddeler bazı iş yerleri sular altında kalırken trafikte suya gömülen araçlar mahsur kaldı.

Meteoroloji tarafından İzmir için yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından yağmur, kentin kuzey ilçelerinden giriş yaptı. Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçedeki bazı caddeler ve iş yerlerinde su baskını meydana gelirken iş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalışan esnaf zor anlar yaşadı.

Araçlar suya gömüldü

Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Caddede ilerlemeye çalışan belediye otobüsü ve otomobiller suya gömülürken, araç sürücüleri sel sularında mahsur kaldı.

Sağanak yağışın gün boyunca etkili olacağı öğrenildi.