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İzmir’de viyadük altında yanmış ceset bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde bir viyadük altında yanmış erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Asayiş 17.11.2020, 12:50
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İzmir’de viyadük altında yanmış ceset bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde bir viyadük altında yanmış erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi, Yeşillik Caddesi’nin altında bulunan viyadükte meydana geldi. İddiaya göre viyadük altında yanmış bir ceset gören çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği ve üzerinde kimlik çıkmadığı belirlendi. 50’li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu düşünülen cesedin bulunduğu yerde polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Cesedin bulunduğu yerde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan yanarak ölmüş halde bulunan cesedin kimliğini ve olayın nedenini belirlemek için ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.
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