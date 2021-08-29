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İzmir’de virajı alamayan otomobil kanala yuvarlandı: 3 yaralı
İzmir’de Çandarlı’dan Dikili istikametine giden otomobil, virajı alamayarak kanala yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Asayiş 29.08.2021, 18:54
İzmir’de Çandarlı’dan Dikili istikametine giden otomobil, virajı alamayarak kanala yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Dikili ilçesinde saat 14.45’te meydana geldi. T.Ç. yönetimindeki 16 AAH 644 plakalı BMV marka otomobil, virajı alamayarak kanala yuvarlandı. Kazada sürücü T.Ç., araçta yolcu konumunda bulunan Ç.İ. ve Y.L. yaralandı. Yaralılar Bergama Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.