İzmir’de vicdansızlık: Kilitli kulübedeki köpek yakılarak telef oldu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde kilitli kulübede kalan bir köpek, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılarak telef edildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Turabiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde Şila isimli bir köpek bulunan kilitli kulübe, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, meydana gelen yangında köpeğin telef olduğu belirlendi.

"Psikolojik tedavi görmesini istiyoruz"

Olayın meydana geldiği yere giden Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan, “Şila’yı canice katledenlerin yanına kalmayacak. Bu insanlık dışı olayı gerçekleştirenin bulunmasını, en ağır cezayı almasını, hatta ciddi bir psikolojik tedavi görmesini istiyoruz“ dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.