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İzmir’de uyuşturucu ticaretine suçüstü
İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 27.05.2022, 17:29
İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narko-Alan projesi çerçevesinde, Fırat Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. T.A. (24) idaresindeki 35 GG 193 plakalı otomobil ile 288/14 Sokak’ta bekleyen M.M.K. (26) ve O.K’yi (19) durduran polis ekipleri, şüphelilerin üstünde ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 290 gram skunk, 87 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.