İzmir’de uyuşturucu serasına operasyon: 4 gözaltı
İzmir’in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, seralarda hint keneviri yetiştiren kişilere baskınlar yapıldı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.
İzmir’in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, seralarda hint keneviri yetiştiren kişilere baskınlar yapıldı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun talimatını verdi. Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, narkotik köpeklerinde katılımıyla Menemen Villakent bölgesinde iki farklı adrese baskınlar yaptı. Ekipler operasyonda, seralarda uyuşturucu madde üretimi yapıldığını tespit etti. Aramalarda, iklimlendirme düzeneği kurulan depo içerisinde yaklaşık 1.50 santimetre boyunda 48 kök Hint keneviri, 1.5 kilogram kubar esrar maddesi ve çok sayıda üretim esnasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Adreslerde yakalanan 4 kişi, gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.
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