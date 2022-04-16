İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

İzmir’in Kiraz ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Narkotik polisleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma çerçevesinde kimliği belirlenen H.C., F.K., G.K., S.C., E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilçede metamfetamin satışı yaptığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 1’i kadın 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.