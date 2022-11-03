İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 328 adet sentetik hap, 28 gram esrar ve 8 gram jamaika olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışının önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sırasında Çiğli ilçesinde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, 328 adet sentetik hap, 8 gram jamaika olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve 28 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli B.D., İ.O., S.Ö. ve E.K., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.