İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 21 şüpheli gözaltında

İzmir’de, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı, operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen 10 farklı adrese uyuşturucu operasyonu yaptı. Çok sayıda personel ve narkotik köpeklerinde katıldığı operasyonda; 1 kilo 763 gram kubar esrar, 37 gram metanfetamin, ruhsatsız tabancalar, hassas teraziler ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi. Baskınlarda, “Uyuşturucu Kullanmak” suçundan 11, “Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan 10 şüpheli olmak üzere toplamda 21 kişi gözaltına alındı.

5 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.