İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İZMİR'İN BAYINDIR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
İzmir’in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet yarı otomatik av tüfeği ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, alınan bilgi üzerine Anklı Mahallesi ve Yeşilova Mahallesi’nde bulunan ve önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 56 kilo kubar esrar, 550 gram kenevir tohumu, 82 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ve 138 adet tüfek fişeği ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli E.D. ve B.Y. isimli şahısların adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
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