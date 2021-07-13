banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in Urla ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 13.07.2021, 19:36
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
banner502

İzmir’in Urla ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla, 8 Temmuz tarihinde ilçede bulunan bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramada, 444 adet sentetik hap ve 211 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kurutulmuş bitki ele geçirildi.

Gerçekleşen operasyonda konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adlı işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner501