İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in Urla ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla, 8 Temmuz tarihinde ilçede bulunan bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramada, 444 adet sentetik hap ve 211 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kurutulmuş bitki ele geçirildi.

Gerçekleşen operasyonda konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adlı işlem başlatıldı.