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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Asayiş 23.11.2020, 02:13
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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde satıldığı yönünde edindiği bilgi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar esrar maddesi ile birlikte bir adet hassas terazi ve bong aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili A.G. isimli bir şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.G. isimli şahıs, emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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