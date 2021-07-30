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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince şüpheli bir şahsa ait bahçede yapılan aramalarda; 80 kök Hint kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 162 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 30.07.2021, 08:08
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince şüpheli bir şahsa ait bahçede yapılan aramalarda; 80 kök Hint kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 162 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, M.C., isimli şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik bilgiler edinen ekipler, şahsa ait olduğu belirlenen dağlık alandaki bahçede dün aralamalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda; 80 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 162 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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