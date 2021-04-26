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İzmir’de uyuşturucu operasyonları: 16 tutuklama

İzmir’de son 1 haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 26.04.2021, 14:55
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İzmir’de uyuşturucu operasyonları: 16 tutuklama

İzmir’de son 1 haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 19-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 bin 351 gram esrar-skank, 9 gram kokain, 24 gram GHB, 56 sentetik kannabinoid, 135 gram captagon, 505 gram metamfetamin, 38 bin 296 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet şarjör, 134 adet fişek ile 4 bin 395 lira para ele geçirildi.

Operasyonlarda 51 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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