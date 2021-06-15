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İzmir’de uyuşturucu operasyonları: 16 kişi tutuklandı

İzmir’de bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 16 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 15.06.2021, 18:34
İzmir’de uyuşturucu operasyonları: 16 kişi tutuklandı

İzmir’de bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 16 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 7 - 13 Haziran 2021 tarihleri arasında kent genelinde çok sayıda operasyon ve uygulama gerçekleştirdi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda 242 gram esrar-skank, 47 gram kokain, 295 gram sentetik kannabinoid, 385 gram metamfetamin, 69 adet ecstasy maddesi ile 1 tabanca, 1 tüfek, 1 şarjör ve 25 adet fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 58 şüpheliye işlem gerçekleştirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı tutuklandı; 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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