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İzmir’de uyuşturucu operasyonları: 15 kişi tutuklandı

İzmir’de bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 15 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 21.06.2021, 23:02
İzmir’de uyuşturucu operasyonları: 15 kişi tutuklandı

İzmir’de bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 15 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 14 - 20 Haziran tarihleri arasında kent genelinde çok sayıda operasyon ve uygulama gerçekleştirdi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda 124 gram esrar-skank, 4 gram kokain, 6 gram eroin, 17 kök kenevir, 11 gram sentetik kannabinoid, 233 gram metamfetamin, 181 adet ecstasy maddesi, 623 adet sentetik ecza maddesi, 10 adet captagon, 6 tabanca 2 tüfek, 6 şarjör, 143 adet fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 59 şüpheliye işlem gerçekleştirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı; 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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