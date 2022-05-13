İzmir’de uygulama noktasında 24 göçmen yakalandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde üç takside 24 Kongo uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 18’inin ülkeye yasa dışı yoldan girdiği belirlendi.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarnıç’ta kurulan uygulama noktasında şüphelendiği 3 taksiyi durdurdu. 3 taksiye sıkışan 3’ü çocuk, 14’ü kadın toplam 24 kişinin Kongo uyruklu olduğu ve 18’inin ülkeye yasa dışı yoldan girdiği tespit edildi. Yakalanan göçmenler, işlemleri için Sarnıç Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Ülkeye yasa dışı yoldan girdiği tespit edilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.