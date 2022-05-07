İzmir’de traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Kaza, Yenikurudere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Alaattin Gören idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Gören ise traktörün altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gören’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Talihsiz adamın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.