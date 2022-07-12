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İzmir’de trafik magandası ortalığı birbirine kattı: O anlar kameraya yansıdı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, bir grup genç otomobil ile trafikte drift atarak ilerledi. Magandalar o anları cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Asayiş 12.07.2022, 00:35
İzmir’de trafik magandası ortalığı birbirine kattı: O anlar kameraya yansıdı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, bir grup genç otomobil ile trafikte drift atarak ilerledi. Magandalar o anları cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Olay, 10 Temmuz gecesi Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Bir grup genç, trafikte drift atarak ilerledi. Hem kendi canlarını hem diğer araç sürücülerinin canını hiçe sayan magandalar o anları cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medya platformundan paylaştı.

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