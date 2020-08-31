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İzmir’de toprağa gömülü halde bulunan Ceren Duman olayı ile ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
İZMİR'İN BORNOVA İLÇESİNDE MOLOZ DÖKÜM ALANINDA CESEDİ BULUNAN CEREN DUMAN OLAYI İLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Asayiş 31.08.2020, 16:43
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İzmir’in Bornova ilçesinde moloz döküm alanında cesedi bulunan Ceren Duman olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
28 Ağustos tarihinde Naldöken Mahallesi’nde bulunan moloz döküm alanında 16 yaşındaki Ceren Duman’ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan ve haklarında ek gözaltı kararı verilen T.Y. ve S.Ö.’nün yanı sıra dün akşam saatlerinde 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kiralık evin sahibi ve resepsiyonist olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki ifade ve gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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