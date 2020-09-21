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İzmir’de tırnakçılık yapan 4 zanlı yakalandı

İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE, TIRNAKÇILIK YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPTIĞI İDDİA EDİLEN 4 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.

Asayiş 21.09.2020, 12:04
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İzmir’de tırnakçılık yapan 4 zanlı yakalandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede iki farklı iş yerinden tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık olayının ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, araştırmalar sonucu şahısların kimliklerini belirledi. Baskınlar düzenleyen ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan Ö.P., F.K. ve Z.P. ve İ.P. adlı şüphelileri yakaladı. Şahıslardan Z.P. ve F.K., emniyet sorgusunun ardından sevk edildiği adli mercilerle tutuklandı.

Gözaltına alınan şahıslardan Ö.P.’nin elden ve özel beceri yöntemiyle hırsızlık suçundan da arama kaydının bulunduğu öğrenildi. Aliağa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin Ege Bölgesi’nde pek çok il ve ilçede benzer olaylara karıştıkları öğrenildi. Ayrıca ekipler tarafından suç ve suçluyla mücadelede vatandaşların ihbarlarının büyük önem arz ettiği, vatandaşların şüpheli gördükleri şahıs ve araçlarla ilgili olarak Polis İhbar Hattına bilgi vermeleri istendi.

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