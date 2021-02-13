İzmir’de terör örgütü propagandası operasyonu: 6 gözaltı

İzmir’de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin deşifresine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir’in Bayraklı, Çiğli, Karabağlar ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.