İzmir’de terör operasyonu: 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İzmir’in Buca ve Menemen ilçelerinde terör örgütlerine yardım adı altında finansman sağladığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda terör örgütlerine finansman sağladığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Buca ve Menemen ilçelerinde 20 Temmuz tarihinde düzenlenen operasyonlarda A.E. ve N.T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Suriye’de bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek, PKK yönetimindeki Roj. Ayn Isa, Hol kamplarında bulunan DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar adına yardım adı altında fon sağladığı belirlenen şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.