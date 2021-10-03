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İzmir’de tartışma sonrası bir erkeği bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonrası bir erkeği bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen ve gözaltına alınan 3 çocuk annesi kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 03.10.2021, 20:53
İzmir’de tartışma sonrası bir erkeği bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonrası bir erkeği bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen ve gözaltına alınan 3 çocuk annesi kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Irmak Mahallesi 38. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Esra U. (37) eşinin evde bulunmadığı esnada daha önceden tanıdığı Serkan Aydın’ın evine gelmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Esra U., Aydın’ı bıçaklayarak yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aydın’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Esra U. polisler tarafından gözaltına alınırken, Aydın’ın cansız bedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, emniyete götürülen ve buradaki ilk ifadesinde, tartışmanın Aydın’ın kendisini rahatsız etmesinden dolayı çıktığını söylediği ileri sürülen Esra U. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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