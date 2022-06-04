İzmir’de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 120 parça tarihi eser ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menemen İlçesi Yahşelli Mahallesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, İzmir İI Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Haziran tarihinde şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler İ.Ç. ve İ.Y. ekipler tarafından yakalandı.

120 parça tarihi eser ele geçirildi

Şüphelilere yapılan üst aramasında, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 108 adet sikke, Osmanlı dönemine ait 2 adet mühür, 9 adet tarihi eser niteliğinde obje (ok ucu, kupe ucu ve kolye ucu) ve Osmanlı dönemine ait 1 adet toprak lüle olmak üzere toplam 120 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.