banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
ABD'de Korona virüs aşısının üçüncü aşama testleri başladı
ABD'de Korona virüs aşısının üçüncü aşama testleri başladı
Altın rekor kırınca yatırım yapmak isteyenler kuyumculara koştu
Altın rekor kırınca yatırım yapmak isteyenler kuyumculara koştu
Deprem profesörü uyardı: “İstanbul için zaman daralıyor”
Deprem profesörü uyardı: “İstanbul için zaman daralıyor”
CHP tarihinde bir ilk
CHP tarihinde bir ilk

İzmir’de takla atan araç 8 araca çarptı

İZMİR’İN BAYRAKLI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN FECİ KAZADA BİR ARAÇ, 8 ARACIN ÜZERİNDE TAKLA ATTI. HAVADA METRELERCE TAKLA ATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ OLAYDA YARALANIRKEN, DEHŞET ANLARI BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.

Asayiş 27.07.2020, 19:42
6
İzmir’de takla atan araç 8 araca çarptı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen feci kazada bir araç, 8 aracın üzerinde takla attı. Havada metrelerce takla atan aracın sürücüsü olayda yaralanırken, dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.40 sıralarında Manas Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Bayraklı’dan Konak istikametine giden 35 EMR 24 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü Muhammed M. (19) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda refüje çarpan araç, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak defalarca takla attı. Araç havada taklalar atarken park halindeki 8 araca da çarparak büyük hasar oluşmasına sebep oldu. Kazayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Muhammed M.’yi olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Muhammed M.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

"8 aracın büyük hasar aldığını gördüm"

Kazada aracı hasar gören Burak İşman (18), aracının perte çıktığını belirtti. Kaza anını anlatan İşman, "Çalıştığım esnada büyük bir gürültü duydum. Dışarı çıktığımda ağacın devrilmesini gördüm ve ortalık toz duman olmuştu. 8 aracın büyük hasar aldığını gördüm. Kendi aracım da kazada perte çıktı. Yaralı şahıs için ambulans çağırdık daha sonra. Yolda fren izi de yok, refüje çarpıp takla atmış süratli bir şekilde. Ağaca çarptıktan sonra bizim arabaların üstüne uçmuş. Bayağı bir hızlıydı araç, tahminimce 100 kilometrenin üstündeydi. Benim aracım vardı hasar gören araçlar içerisinde, çalışanlarımızın ve alışveriş merkezinin müşterilerinin araçları vardı. Bizim müşterimizin de bir aracı hasar gördü. Karşı tarafın sigortası hasarı karşılarsa oradan, karşılamazsa kendi cebimizden karşılayacağız mecburen" diye konuştu.

Kaza güvenlik kamerasında

Meydana gelen feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın seyir halindeyken refüje çarpması ve ardından ağaca çarparak takla attığı anlar yer aldı. Aracın diğer araçlara çarparak defalarca takla atması da kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner378
25°
kapalı
Namaz Vakti 27 Temmuz 2020
İmsak 04:01
Güneş 05:48
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:33
Yatsı 22:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25