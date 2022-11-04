İzmir’de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

İzmir’in Menemen ilçesinde ortaokuldaki iki öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla açığa alınan öğretmen tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Menemen ilçesinde öğretmen H.Y.’nin ortaokuldaki iki öğrenciyi taciz ettiği iddiası üzerine konuyu idari olarak incelemek amacıyla müfettiş görevlendirdi. Soruşturma çerçevesinde söz konusu öğretmen ile tedbir amaçlı olarak okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. Velilerin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan H.Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.Y. buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.